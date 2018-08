Neuer Ansatz für Wirtschaftsreisen

Unternehmen mit Weltgeltung findet man im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, aber auch in der Keramikindustrie. Dass die Landesregierung solche Expansionsbemühungen unterstützt, gehört zum wirtschaftspolitischen Standard-Repertoire. In der Vergangenheit hat man auf Markterkundungsreisen gesetzt, an denen interessierte Unternehmen teilnahmen. Gebracht haben sie selten etwas, auch wenn auf Kontaktbörsen die Saar-Vertreter vor Ort mit potenziellen Partnern gezielt zusammengebracht wurden. Doch das Reisen ganz aufzugeben, führt auch nicht weiter. Es muss aber den Unternehmen nutzen und nicht dem eigenen Meilen-Konto.