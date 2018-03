Möbel Martin baut für 50 Millionen ein neues Möbelhaus am Saarbrücker Osthafen, wie das Unternehmen gestern beim offiziellen Spatenstich auf dem Gelände des früheren Großmarktes mitteilte. 200 Mitarbeiter werden im Neubau arbeiten, rund 150 Stellen werden im Verkauf, Logistik und Gastronomie neu geschaffen. Der Neubau wird eine Fläche von 30 000 Quadratmetern haben und ist damit deutlich größer als der am alten Standort in der Mainzerstraße. Bis Mitte August 2018 soll der Rohbau stehen. Nach dem Innenausbau will Möbel Martin eigenen Angaben zufolge im Frühjahr 2019 das neue viergeschossige Einrichtungshaus eröffnen. Das Familienunternehmen Möbel Martin, beschäftigt aktuell mehr als 2000 Mitarbeiter in acht Einrichtungshäusern und sechs Logistik-Centern im Saarland und in Rheinland-Pfalz.