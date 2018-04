Ministerium wirbt für Steuerprogramm Elster

Mitarbeiter des saarländischen Finanzministeriums informieren ab kommenden Dienstag in den Finanzämtern über das Steuererklärungs-Programm Elster. Die Software vereinfache die Einkommensteuer­erklärung, so das Ministerium. An folgenden Tagen sind jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr Infostände aufgebaut: am Dienstag, 10. April, im Finanzamt Homburg, am Mittwoch, 11. April, im Finanzamt Saarbrücken (Am Stadtgraben), am Donnerstag, 12. April, in den Finanzämtern St. Wendel und Saarlouis, am Montag, 16. April, in der St. Ingberter Außenstelle des Finanzamts Homburg sowie am Dienstag, 17. April im Finanzamt Neunkirchen .