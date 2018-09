später lesen Starker Anstieg 75 Milliarden Euro Schaden durch Krankmeldungen Teilen

Arbeitnehmer in Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren immer häufiger krank gemeldet. Die Zahl der ärztlich verordneten Krankheitstage in Unternehmen und Behörden stieg nach Angaben der Bundesregierung zwischen 2008 und 2016 um mehr als 60 Prozent auf fast 560 Millionen. Von kna