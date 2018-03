später lesen Fahrverbote Kretschmann fordert erneut blaue Plakette Teilen

Nach dem Urteil zu möglichen Diesel-Fahrverboten hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine „bundeseinheitliche Regelung“ im Falle von Fahreinschränkungen gefordert. Sonst drohe in Deutschland ein „Flickenteppich“ und kaum ein Autofahrer wisse, in welche Stadt er reinfahren dürfe und in welche nicht, sagte der Grünen-Politiker der „Bild am Sonntag“. Auch befürchte er einen hohen Aufwand und kaum Kontrollmöglichkeiten. „Deswegen plädiere ich seit langem für die Einführung der blauen Plakette: die Plakette für den sauberen Diesel der jüngsten Generation oder für umgerüstete ältere.“