Jubiläum für Airline in Ensheim

(red) Jubilä um am Flughafen Saarbrücken-Ensheim: Seit 25 Jahren bietet die Ferienfluggesellschaft Sun Express Verbindungen ab dem Saarland in die Türkei an. Mehr als 590 000 Passagiere sowie etwa 4400 Starts und Landungen zählte die Airline auf den Strecken von und nach Saarbrücken, wie das Unternehmen und die Flughafengesellschaft am Freitag mitteilten. 2011 war das Rekordjahr mit 46 500 Passagieren nach Antalya. Selbst in den schwierigen Jahren 2016 und 2017 seien die Maschinen in den Ferienmonaten stets gut gebucht gewesen. Die Auslastung der Flüge habe bei über 80 Prozent gelegen. Im aktuellen Sommerflugplan startet Sun Express wieder drei Mal wöchentlich – dienstags, freitags und sonntags – nach Antaly a, nachdem im Winterflugplan 2017/2018 die Flüge gestrichen wurden.