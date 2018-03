später lesen Preisauftrieb geringer Inflation schwächt sich weiter ab Teilen

Twittern







() Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar weiter verlangsamt. Die Inflationsrate betrug 1,4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, so das Statistische Bundesamt. Im Januar lag die Inflation noch bei 1,6 Prozent. dpa