In einer Woche fällt Entscheidung zu Dürrehilfen

Die Bundesregierung will am Mittwoch kommender Woche entscheiden, ob die Dürreschäden in der Landwirtschaft ein nationales Ausmaß haben und damit Bundeshilfen infrage kommen. Als Basis dafür will Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) den amtlichen Erntebericht im Kabinett vorlegen, wie sie gestern ankündigte.