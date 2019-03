Wer schon einmal am oder ums Haus gewerkelt hat, weiß: Ohne Sand geht auf dem Bau nichts. Die bis zu zwei Millimeter großen Körner sind ein wichtiger Grundstoff von Beton, Ziegeln, Mörtel und Asphalt. Daneben spielt Sand eine zentrale Rolle in der Industrie – unter anderem bei der Glas-, Keramik-, und Halbleiter-Herstellung. „Sand und Kies sind die am meisten abgebauten Ressourcen der Welt“, sagt Aurora Torres, Forscherin am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Laut dem Verband der Baustoffindustrie Saarland (VBS) werden bundesweit pro Jahr 229 Millionen Tonnen Kies und Bausand benötigt. Das entspreche einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 324 Tonnen im Laufe eines Menschenlebens.

Doch gerade im Bauwesen werde der Sand knapp, warnt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Dadurch sei etwa Beton in den vergangenen neun Monaten um zehn Prozent teurer geworden, was sich auf die Baukosten und damit letztlich auch auf die Mietpreise auswirke. Dabei besitze die ansonsten vergleichsweise rohstoffarme Bundesrepublik große Bausand-Vorkommen, erklärt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Diese lägen aber größtenteils unerreichbar in Naturschutz-, Wohn- und Gewerbegebieten oder unter Straßen und Schienen.

Das sei auch im Saarland der Fall, sagt Carsten Meier, Geschäftsführer der hiesigen Industrie- und Handelskammer (IHK). „Die Versorgung mit heimischen Rohstoffen wird zunehmend schwieriger“, erklärt Meier. Der Bedarf liege im Saarland bei acht Millionen Tonnen Sand und Gestein pro Jahr, die Fördermenge aber nur bei 5,5 Millionen Tonnen. Schuld seien Flächenkonkurrenz, Interessenskonflikte und langwierige Genehmigungsverfahren, sagt Meier.

Langfristig könne das gravierende Folgen haben, sagt Anja ­Schmeer, Mitglied der Geschäftsführung der Schmeer Sand + Kies GmbH in Püttlingen. „Gerade im Asphaltbereich haben wir eine große Nachfrage und zu wenig Ressourcen.“ Bausand-Vorkommen seien zwar in der Region reichlich vorhanden, sagt Schmeer, „der Abbau ist allerdings oft sehr stark reglementiert.“ Zudem würden mögliche Förderungsgebiete häufig für andere Zwecke freigegeben. Die momentan erschlossenen Vorkommen seien derzeit zwar noch ausreichend, „ob das in 20 oder 30 Jahren noch der Fall sein wird, wage ich aber zu bezweifeln“, sagt Schmeer. Das sei auch für den Umweltschutz von Bedeutung: „Bausand lässt sich nur dann ökologisch sinnvoll nutzen, wenn er höchstens 20 bis 50 Kilometer vom Abbauort verarbeitet wird“, erklärt die Unternehmerin.

Um die Versorgung auch in Zukunft zu gewährleisten, müsse das Land die Abbauflächen schneller und über längere Zeiträume zur Verfügung stellen, fordert ­Schmeer. „Diese Vorkommen werden über Generationen und meist von Familienunternehmen abgebaut. Daher brauchen wir langfristige Gewissheit.“ Neben der Politik sieht sie aber auch die Bürger in der Verantwortung. „Gerade im Saarland mit seiner hohen Eigenheimdichte ist Sand ein Rohstoff, den wir weiterhin benötigen werden“, sagt Schmeer. Dennoch wolle kaum jemand die Gruben vor der eigenen Haustür. „Dabei möchte doch jeder auf Straßen fahren und in einem Haus leben.“ Ohnehin hielten sich die ökologischen Belastungen in Grenzen, langfristig seien die Sandgruben sogar ein Zugewinn für die Natur.

Christian Wegner, der bei der IHK für den Bereich Umwelt verantwortlich zeichnet, kann das bestätigen. „Viele der heutigen Naturschutzgebiete waren früher Steinbrüche oder Kiesgruben“, erläutert Wegner. „Wo der Sand- oder Kiesabbau beendet ist, wird renaturiert. Aber auch schon während der Abbauphase siedeln sich in Sand-, Kies- und Steinbrüchen verschiedene seltene Arten an, da sie dort besondere Lebensbedingungen vorfinden.“ Die saarländische Baustoffindustrie trage somit letztlich zum Umweltschutz bei.

Ganz so einfach sei diese Rechnung nicht, sagt Ulrich Heintz, Landesvorsitzender des Deutschen Naturschutzbundes (Nabu) im Saarland. „Es gibt tatsächlich bedrohte Arten, die fast nur noch in ehemaligen Abbaugebieten überleben können.“ Beispiele seien der Uhu, Amphibien wie die Gelbbauchunke oder die Geburtshelferkröte sowie zahlreiche Insektenarten. „Das liegt vor allem daran, dass die restliche Landschaft einer ständigen Düngung unterliegt“, erklärt Heintz. Die Vegetation wachse dort so dicht, dass Arten die eine dünnere Bewachsung benötigten, dort nicht überlebensfähig seien. Beim Sand- und Gesteinsabbau würden diese nährstoffreichen Böden abgetragen, die Pflanzen in der Folge spärlicher wachsen. Zudem entstehen laut Heintz aus den alten Baugruben Gewässer, die weiteren Lebensraum bieten.

„Aber Artenschutz ist nicht gleich Umweltschutz“, gibt der Nabu-Vorsitzende zu Bedenken. Durch den Transport der Rohstoffe, aber auch dadurch, dass durch Bautätigkeiten immer mehr Flächen versiegelt würden, sei die Ökobilanz der Branche insgesamt negativ.

Wie Anja Schmeer sieht auch Heintz eher die Bürger in der Pflicht: „Die Unternehmen fördern ja nicht aus Spaß, sondern weil der Bedarf da ist“, sagt er. „Die Leute regen sich auf, wenn der Sand in ihrer Nähe abgebaut wird. Wenn er dann vom Rhein geliefert werden muss, fährt zwar kein Lkw durchs Dorf, aber für die Umwelt ist das natürlich viel schlimmer.“ Der Nabu-Vorsitzende fordert ein grundsätzliches Umdenken: „Wir müssen weg vom Individualverkehr. Wenn jeder ein eigenes Auto haben will, müssen natürlich auch mehr Straßen gebaut und instandgehalten werden.“ Darin liege der Hauptgrund für den hohen Bedarf an Baumaterial und die vielen versiegelten Flächen in Deutschland, sagt Heintz.