IHK stellt Vision für das Saarland 2025 vor

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Das ist das Motto der Veranstaltung „Das Saarland im Jahr 2025“, zu der die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag, 30. August, nach Saarbrücken in die Franz-Josef-Röder-Straße 9 einlädt. red