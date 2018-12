Das waren 56 Verträge mehr als im Vorjahr und bedeutet ein Plus von rund 1,4 Prozent. „Angesichts der Tatsache, dass immer weniger Schulabgänger die Schulen verlassen und gleichzeitig die Zahl der Studienanfänger steigt, ist das ein beachtliches Engagement der Unternehmen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen.

Nach Angaben der Arbeitsagenturen im Saarland seien zum Ende des Ausbildungsjahres 105 Jugendliche noch ohne Lehrstelle gewesen. Ihnen stünden fast 1000 nicht besetzte Stellen gegenüber, so die IHK. Auch im IHK-Bereich blieben der Mitteilung zufolge viele Ausbildungsstellen unbesetzt – überwiegend in der Gastronomie, im Einzelhandel, aber auch in der Bauwirtschaft und teilweise im Dienstleistungsbereich.