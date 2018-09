später lesen Berufung gegen Umwelthilfe-Urteil Hessen will sich gegen Diesel-Fahrverbote wehren Teilen

Twittern







Die hessische Landesregierung will sich juristisch gegen das Urteil zum Dieselfahrverbot in Frankfurt wehren. Sobald die schriftliche Begründung vom Verwaltungsgericht Wiesbaden vorliegt, werde das Land Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Kassel beantragen, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) gestern an. dpa