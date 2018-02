Hauptstadtflughafen wird um weitere 770 Millionen teurer

Der entsprechende Business-Plan soll am Freitag nächster Woche dem Aufsichtsrat vorgelegt werden, kündigte der Sprecher an. „Über die Detailfragen zur Finanzierung ist die Flughafengesellschaft in konstruktiven Gesprächen mit den Gesellschaftern“, hieß es. Dies sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Nach RBB-Informationen soll die Hälfte der 770 Millionen von diesen drei Eigentümern kommen. Für den Rest wolle die Flughafengesellschaft Bankkredite aufnehmen.

Fl ughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte im Januar erklärt, für das Terminal würden weitere 300 bis 400 Millionen Euro benötigt. Zudem sei Geld notwendig, um Kredite zu tilgen und Zinsen zu zahlen. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen 140 Millionen Euro für den Schuldendienst aufbringen müssen.