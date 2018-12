später lesen ÖPNV wird attraktiver Luxemburger können ab 2020 Bus und Bahn gratis nutzen Teilen

Twittern







Bahn- und Busfahren wird in Luxemburg vom ersten Quartal 2020 an kostenlos sein. „Das steht uns einfach gut zu Gesicht und trägt enorm zum Image und zur Attraktivität Luxemburgs bei“, sagte Premierminister Xavier Bettel gestern in seiner Regierungserklärung. dpa