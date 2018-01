später lesen Ratgeber Fragen zur Rente bei Erwerbsminderung? Teilen

Um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Liegen diese bei mir vor? Ist es in meinem Fall sinnvoll, einen Antrag zu stellen? Kommt eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit in Betracht? Was tun, wenn der Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird? Ein Experte des Sozialverbands VdK beantwortet Ihre Fragen zum Thema heute zwischen 16 und 18 Uhr: