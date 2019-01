5734 mehr Autos wurden demnach verkauft. Am meisten nachgefragt war das in Saarlouis gebaute Modell Focus, von dem 49 234 Autos neu auf deutsche Straßen kamen. Der Marktanteil ist auf 7,3 Prozent gestiegen. In Deutschland lief das Geschäft des Autoherstellers damit deutlich besser als auf dem Heimatmarkt. In den USA gingen die Verkäufe um 3,5 Prozent auf 2,5 Millionen Autos zurück.