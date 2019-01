Genauso müssen selbstfahrende Autos den Großteil des Tages Menschen oder Güter transportieren“, sagte Sherif Marakby auf der Technik-Messe CES.

Für dieses Geschäftsmodell seien aber auch ganz andere Autos nötig: „Heute werden Autos für eine Spanne von vielleicht 240 000 Kilometern und zehn Jahren entworfen. Aber jetzt sprechen wir von hunderttausenden Kilometer über einen Zeitraum von drei Jahren.“ Dafür werde man Autos möglicherweise – ähnlich wie Flugzeuge – zwischendurch in eine Generalüberholung schicken.

Ford wolle einen Robotaxi-Service 2021 in Miami und der US-Hauptstadt Washington starten, bekräftigte Marakby. Für das selbstfahrende Taxi werde ein speziell dafür gebautes Fahrzeug zum Einsatz kommen.Es werde ein Auto mit Hybrid-Antrieb sein und zumindest in der ersten Zeit kein vollelektrischer Wagen, sagte der Ford-Manager. Denn die Batteriefahrzeuge seien noch nicht reif für einen Betrieb mit hoher Auslastung. „Acht Stunden Ladezeit pro Tag – das ist nicht praktikabel.“ Mit der Zeit werde es dank technischer Verbesserungen auch elektrische Robotaxis geben – in Europa angesichts des politischen Drucks wohl auch früher als anderswo. Ford ist eines von vielen Unternehmen, die an Robotaxi-Diensten arbeiten. Auch Google ist dort engagiert.