Der defizitäre Hunsrück-Flughafen Hahn büßt die Flüge von Sun Express in die Türkei ein. In den Sommerflugplänen tauchen die Verbindungen der türkischen Fluggesellschaft, ein Gemeischaftsunternehmen von Turkish Airlines und Lufthansa, nicht mehr auf, wie die Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn mitteilte. In Flughafenkreisen wurde dies bestätigt.