Fahren Sie aufs Land und entdecken Sie Ihre neue„kulinarische“ Liebe

Wir starten in der Lounge mit 44 Sitzplätzen, die sich lichtdurchflutet präsentiert. Sie ist urban und doch gemütlich. Längst hat sich die Lounge im Neubau, mit imposanter Raumhöhe und Fabrikchic, zu einem Treffpunkt entwickelt. Kulinarisch hält die Karte hier vor allem kleinere Speisen vor. Gerne, sagt Christine Honecker, kommen die Gäste gleich nach der Arbeit vorbei, um ganz ungezwungen und in lockerer Atmosphäre zu Abend zu essen. Es wird eine große Auswahl an Getränken angeboten, wie erfrischende Säfte, neue Limonaden, ausgewählte Weine, Spirituosen und verschiedenste Biere.

Besondere Specials in der Lounge sind die Musikabende mit Livemusik. Zum Herbst wird es Chanson-Abende, aber auch Jazzevents, sowie interessante Weinabende geben mit den jeweils dazu ausgewählten Kreationen aus der Landwerkküche.

Sich Wohlfühlen, „Klassische und Neue Küche“ genießen, hat oberste Priorität bei Christine Honecker und Küchenchef Marc Pink mit seinem Team. Erste Erfolge konnten sie schon verzeichnen. So gab es vom großen Guide „Drei Koch Hauben“ und im begleitenden Text fand der Leser die Attribute wie jung, innovativ und authentisch. Mit Können, Kreativität und seinem ganz eigenen Stil entwickelt er Speisen aus Kombinationen von handverlesenen Zutaten und Ingredienzien, die unter seinen Händen zu kleinen kulinarischen Kunstwerken wachsen. Anschließend werden die Köstlichkeiten von dem liebenswürdigen Service mit viel Charme und Übersicht zum Gast gebracht. (Zitat der große Guide 2018)

So geht unser Rundgang weiter vorbei am Tresen im Bistro. Hier können die Gäste das Treiben und Werkeln in der Küche und die Kreationen beim Entstehen beobachten. Dann erreicht der Gast das Restaurant mit Panoramaraum mit 46 Sitzplätzen. Hier präsentieren sich wieder im Dialog alt mit neu, neuzeitlicher Kronleuchter mit Stuckdecke und großes Panoramafenster in der angehängten Betonschachtel. Sitzend im Panoramafenster können die Gäste den herrlichen Ausblick auf den Park unterhalb

genießen. Das Hotel verfügt über acht wunderbar ruhige Hotelzimmer. Sie befinden sich im alten Teil über dem Restaurant und präsentieren sich sehr individuell ausgestattet. Hier können Sie sich einmal einen überraschend romantischen Abend mit Übernachtung gönnen oder ihren Gästen nach einem gelungenen Abend eine schöne Übernachtungsmöglichkeit anbieten. Feste werden im Landwerk auch gerne ausgerichtet. So stehen die Lounge oder das Restaurant mit den jeweils dazugehörigen Außenterrassen zur Verfügung. Das Team organisiert und Sie genießen. Sprechen Sie uns an!

Vor rund zehn Monaten hat das Landwerk in Wallerfangen eröffnet und möchte Sie einladen die Qualität der Küche, den Service und das Ambiente kennenzulernen.

Das Landwerkteam freut sich auf Ihren Besuch.

Das Landwerk liegt nur wenige Minuten von der Autobahnabfahrt Wallerfangen entfernt. Parkplätze stehen an der alten Grundschule gleich ums Eck zur Verfügung.

Hotel Restaurant Landwerk

Estherstraße 1

66798 Wallerfangen

Tel. (0 68 31) 6 26 22

info@land-werk.de

www.land-werk.de