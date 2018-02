Einigung im Tarifstreit der Metaller in Baden-Württemberg

Über die genauen Übernahme-Modalitäten des Pilotvertrags im Saarland verhandeln am Freitag die hiesige IG-Metall und die Arbeitgeberverbände. Hans Peter Kurtz, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Saarbrücken, zeigte sich aber schon heute zufrieden mit dem Ergebnis. Es seien „schwierige Verhandlungen“ gewesen. „Der Abschluss passt vom Volumen her, und wir haben es geschafft, dass sich die Arbeitgeberseite auf ein völlig neues Arbeitszeit-Modell eingelassen hat. Die Arbeitnehmer bestimmen künftig endlich über ihre Zeit.“

Die Arbeitgeber-Seite an der Saar sieht das durchaus anders. „Das ist natürlich Unsinn, denn Arbeitszeit ist schon immer mitbestimmungspflichtig und wird durch Betriebsvereinbarungen geregelt“, sagt Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie (ME) Saar Malter. Zudem würde die neue Arbeitszeitflexibilität „Konfliktpotenzial“ bergen. „Für jeden, der seine Arbeitszeit reduzieren will, muss es einen anderen geben, der die gleiche Qualifikation hat und mehr arbeiten möchte.“ Der IG- Metall wirft er daher vor, die Erwartungshaltung der Leute sehr hoch getrieben zu haben.

IG-Metaller Kurtz glaubt dennoch, dass dieses Ergebnis „Strahlkraft“ auf die Bundesrepublik habe. In Deutschland würden zu viele Arbeitgeber über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, aber nicht liefern. „Dieser Vertrag schafft das endlich.“