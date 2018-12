Im Zuge des Verkaufs der Neuen Halberg Guss in Saarbrücken und Leipzig gibt es neue Unruhe. Am Freitag haben die bisherigen Eigner der Saarbrücker Gießerei den Verkauf an die Münchner Investment-Firma One Square Advisors für ungültig erklärt. Das teilte ein Sprecher von NHG mit.

Grund für die Unwirksamkeit des Verkaufs sei ein sogenanntes Arrestverfahren von Seiten des NHG-Kunden Volkswagen. VW hat sich demnach in einem Eilverfahren am Landgericht Braunschweig Zugriff auf knapp 50 Millionen Euro aus dem NHG-Verkauf gesichert. Damit seien „wesentliche Bedingungen für den Verkauf des operativen Geschäfts der Neue Halberg Guss nicht mehr erfüllt“, sagt der Sprecher. Die Neue Halberg Guss werde nun von ihrem vertraglichen Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Die NHG wirft den Käufern auch vor, die Vertraulichkeitsklauseln zum Vertrag gebrochen und so den Gerichtsentscheid erst möglich gemacht zu haben.

VW hatte im Sommer am Landgericht Saarbrücken gegen die Neue Halberg Guss geklagt und Ansprüche auf Rückzahlung von knapp 42 Millionen Euro geltend gemacht, wie es auf SZ-Anfrage in einer Stellungnahme des Gerichts heißt. Der Grund dafür: VW sei gezwungen gewesen, zwischen April und Juni „Wucherpreise“ für Gussteile zu zahlen. Die Neue Halberg Guss habe, so der Vorwurf des Wolfsburger Konzerns, Lieferungen gestoppt, um Forderungen durchzusetzen, die „um bis zu 700 Prozent über den bisherigen Preisen und um bis zu 1000 Prozent über den Marktpreisen gelegen hätten“, teilte ein Gerichtssprecher mit. VW erhob nun nicht nur den Anspruch auf diese Millionensumme, sondern wollte über einen sogenannten Arrest den Durchgriff auf das Vermögen der NHG sichern, da zu befürchten sei, dass der Eigentümer Prevent Werte aus der Gießerei abziehe. Während VW nach Aussagen des NHG-Sprechers den Antrag am Landgericht Saarbrücken zurückgezogen hatte, hat das Unternehmen diesen offensichtlich in Braunschweig in einem Eilverfahren durchgesetzt.

Halberg Guss war nach monatelangem Ringen an die Münchner Investoren verkauft worden. Am Freitag fand die Transaktion offiziell statt, das Unternehmen soll künftig unter den Namen Avir Guss Holding weitergeführt werden. Ein Avir-Sprecher sieht den Verkauf nun auch durch den Arrest nicht gefährdet. Dieser beeinträchtige den Abschluss nicht, sagte der Sprecher: „Die Bedingung war, das wir den Kaufpreis bezahlen, das haben wir getan. Die zweite Bedingung war, das eine Auflassungsvormerkung für die Grundstücke im Grundbuch eingetragen werden, auch das haben wir getan. Aus unserer Sicht ist die Transaktion damit abgeschlossen“, sagte er. Auch den Vorwurf von NHG, man habe vertrauliche Vertragsdetails an Volkswagen weitergegeben, weist Avir zurück: „Wir haben uns natürlich an jegliche Vertraulichkeit gehalten. Jeder anderslautende Vorwurf ist völlig aus der Luft gegriffen. Wir hätten gar kein ökonomisches Interesse daran gehabt, dass Details der Transaktion bekannt werden und damit die Transaktion gefährdet ist“, sagt er. Er geht davon aus, dass es nun eine juristische Auseinandersetzung geben werde.

Patrick Selzer, IG-Metall-Chef in Saarbrücken, sieht die neuesten Wendungen als „Spielchen“ der NHG-Mutter Prevent. Der Konzern habe bereits mehrfach versucht, den Verkaufsprozess zu behindern. Die IG Metall hatte lange für diesen Verkauf gekämpft.