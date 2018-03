Die Saar-Wirtschaft wächst wenig

D ie Saar-Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Das ist die gute Nachricht. Um 1,2 Prozent legte die Wirtschaftsleistung zu, wie das Statistische Amt auf Grundlage vorläufiger Zahlen gestern mitteilte. 2016 war noch ein Jahr des Stillstands. „Insbesondere die Industrie hat die Basis dafür gelegt, dass sich die Saar-Wirtschaft nun wieder auf Wachstumskurs befindet“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). In diesem Jahr soll am Ende ein noch höheres Plus stehen. 1,5 Prozent erwartet die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK).

Doch die 1,2 Prozent Wachstum haben auch eine Kehrseite. Der Wert liegt weit unter dem Bundesschnitt von 2,2 Prozent. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern landet das Saarland auf dem vorletzten Platz. Die Lücke zum Bundesdurchschnitt dürfte in diesem Jahr kaum kleiner werden. Die Wirtschaftsweisen rechnen für ganz Deutschland mit 2,3 Prozent Wachstum. Im Vergleich dazu sehen die prognostizierten 1,5 Prozent fürs Saarland klein aus. Auch im langjährigen Vergleich bleibt das Saarland hinter dem gesamtdeutschen Durchschnitt zurück.

Ein wichtiger Grund für die Wachstumslücke ist aus Sicht der Landesregierung wie der IHK Saarland der demografische Wandel. „Er schreitet hierzulande schneller voran als anderswo. Weniger Menschen bedeuten weniger Nachfrage und damit weniger Wachstum“, sagte Ministerin Rehlinger. Weitere Faktoren seien die vergleichsweise geringen öffentlichen Investitionen und eine schwächere Gründerkultur, sagte IHK-Geschäftsführer Carsten Meier.