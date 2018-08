später lesen Saarländisches Handwerk Die besten Handwerker und ihre Meisterstücke FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Das saarländische Handwerk hat am Montagabend die Besten der Meister- und Technikerausbildung geehrt. Außerdem wurde in der Schalterhalle der Sparkasse Saarbrücken am Neumarkt eine Ausstellung mit 25 Exponaten der besten Meisterstücke eröffnet.