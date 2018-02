Deutsches Stromnetz weiter ohne China?

Der geplante Einstieg des chinesischen Netzbetreibers SGCC in das deutsche Stromnetz könnte noch platzen. Der größte Staatskonzern der Volksrepublik hatte vor zwei Wochen angekündigt, 20 Prozent des nordostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz zu übernehmen. Dessen Mehrheitseigentümer, die belgische Elia, prüft jedoch nach eigenen Angaben, ob sie ihr Vorkaufsrecht nutzt. Nach Informationen des „Handelsblatts“ will die Bundesregierung den Einstieg der Chinesen bei 50 Hertz verhindern. So spreche Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig mit Elia darüber, ob die Belgier bereit sind, ihren Anteil aufzustocken. Elia gehört zu knapp der Hälfte belgischen Kommunen, die übrigen Aktien sind weitgehend in Streubesitz.