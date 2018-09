Mit der zum Jahreswechsel gültigen Umstrukturierung will die Post mit ihrem Plan zur Ertragssteigerung vorankommen. Die Brief- und Paketsparte hatte unlängst mit herben Einbußen zu kämpfen: Aufgrund höherer Kosten in diesem Bereich fiel der gesamte Konzerngewinn im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 516 Millionen Euro. Der Ressortverantwortliche Jürgen Gerdes musste gehen.