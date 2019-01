später lesen Konjunktur Bitkom sieht Digital-Branche als Jobmotor Teilen

Twittern







Die Digitalbranche in Deutschland befindet sich in der längsten Wachstumsphase seit Bestehen der Bundesrepublik. Das sagte gestern der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg. Laut Prognosen des Verbands wird der Markt für IT-Produkte, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik in diesem Jahr um 1,5 Prozent auf 168,5 Milliarden Euro zulegen. dpa