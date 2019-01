später lesen Weniger Skimming-Fälle Datenklau an Geldautomaten geht merklich zurück FOTO: dpa / Fredrik von Erichsen FOTO: dpa / Fredrik von Erichsen Teilen

Der Schaden durch Datenklau an Geldautomaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf das Rekordtief von 1,44 Millionen Euro gesunken. Die Einrichtung Euro Kartensysteme in Frankfurt erklärt dies damit, dass es für Kriminelle wegen moderner Sicherheitstechnik immer schwieriger werde, Kartendaten und Geheimnummern (PIN) von Bankkunden über das sogenannte „Skimming“ auszuspähen. dpa