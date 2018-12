Mit dem Schritt soll der Konsens zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am 1. Dezember in Buenos Aires „konkret“ umgesetzt werden, teilte das Ministerium am Freitag in Peking mit. Beide Präsidenten hatten sich in Argentinien nach Abschluss des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsmächte auf einen 90-tägigen „Waffenstillstand“ in ihrem Handelskrieg geeinigt. Der Einfuhrzoll von gegenwärtig 40 Prozent wird damit wieder auf 15 Prozent reduziert. Die Senkung kommt besonders deutschen Autobauern wie BMW und Mercedes zugute, die viele Autos aus ihren Werken in den USA nach China exportieren. Auch die USA wollen Zölle auf Autos anders als angedroht nicht ausweiten.