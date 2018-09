später lesen Warnstreik der Busfahrer Busverkehr im Saarland durch Streik lahmgelegt FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Im Saarland sind am Montag städtische Busse in den Depots geblieben. Wegen eines Warnstreiks der Busfahrer sei etwa in Saarbrücken die Aus- und Zufahrt zum Betriebshof blockiert gewesen, sagte eine Sprecherin der Saarbahn. dpa/lrs