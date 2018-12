später lesen Konjunktur läuft 2019 langsamer an Kein Jahresendspurt in der Wirtschaft Teilen

Die deutsche Wirtschaft wird nach der Delle im Sommer nach Einschätzung der Bundesbank eher zögerlich wieder an Tempo gewinnen. Die Normalisierung in der für Deutschland so wichtigen Automobilbranche erfolge möglicherweise langsamer als anfänglich angenommen, heißt es in dem gestern veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. dpa