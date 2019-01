Damit ist die irische Gesellschaft das sechste Jahr in Folge Schlusslicht in der Befragung der Verbraucherorganisation „Which?“. Viele der 7901 Fluggäste gaben an, sie „würden nie wieder mit Ryanair fliegen“. Eine Ryanair-Sprecherin kritisierte die Umfrage als „total unrepräsentativ“, weil die Preise nicht berücksichtigt worden seien.