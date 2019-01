Die Dieselkrise hat beim Zulieferer Bosch im vergangenen Jahr zahlreiche Arbeitsplätze in der Antriebstechnik gekostet. In den Werken in Homburg und im bayerischen Bamberg seien insgesamt 600 Stellen abgebaut worden, sagte der zuständige Bereichsvorstand Uwe Gackstatter der Branchenzeitung „Automobilwoche“. Davon allein in Homburg 400, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte. 300 befristete Arbeitsverträge seien nicht verlängert worden. Weitere 100 Stellen seien über Vorruhestandsregelungen und die normale Fluktuation weggefallen. Rund 4100 Beschäftigte hat nach Angaben des Sprechers das Homburger Werk noch. Vor Jahren hatte es weit mehr als 5000 Beschäftigte. Dort werden Komponenten für Dieseleinspritzsysteme gefertigt – für Autos und Lastwagen. Im Lkw-Sektor sei die Auftragslage nach wie vor gut, so dass die Produktion im Drei-Schicht-Betrieb laufe, sagte der Bosch-Sprecher. Anders in der Auto-Sparte. Da die Nachfrage nach Diesel-Autos sinke, riefen die Kunden weniger Komponenten dafür bei Bosch ab. Bei dem Zulieferer hängen weltweit rund 50 000 Arbeitsplätze am Diesel, davon rund 15 000 in Deutschland.

Die Gewerkschaft IG Metall erwartet, dass der Personalabbau in Homburg weitergeht, wenn das Unternehmen nicht neue Produkte an den Standort bringt. Betriebsbedingte Kündigungen seien zwar nicht zu befürchten, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Homburg-Saarpfalz, Ralf Reinstädtler. Doch „die Mitarbeiterzahl ist wegen des hohen Altersdurchschnitts kontinuierlich rückläufig“. In den kommenden Jahren sei sogar „ein drastischer Personalabbau“ zu befürchten, weil zunehmend Mitarbeiter über Vorruhestandsregegelungen ausscheiden. „Wir brauchen daher dringend andere Produkte als den Diesel“, sagte Reinstädtler. Andernfalls sieht er den Standort auf Dauer in Gefahr. Hier gehe es um den „Erhalt von Industriearbeitsplätzen in der Region“.

Der Betriebsrat hat nach Angaben des Gewerkschafters Vorschläge für die Zukunft des Standorts erarbeitet. Eine „Transformations-Vereinbarung vom Diesel zu neuen Produkten“ ist demnach das Ziel in Gesprächen mit dem Management. „Wir wollen zügig verhandeln und bis Sommer eine Klärung“, sagte Reinstädtler. Bosch sei auf vielen Zukunftsfeldern aktiv. Man müsse aber die Vorstände überzeugen, die Fertigung entsprechender Produkte auch nach Homburg zu geben: zum Beispiel Brennstoffzellen-Technik oder Sensorik für autonomes Fahren.