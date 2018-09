später lesen Lange Industrie-Nacht Es sind noch letzte Plätze frei Teilen

Wer noch einen Platz für die Lange Nacht der Industrie am 27. September ergattern will, muss sich sputen. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit. Insgesamt nehmen saarlandweit 16 Industriebetriebe und industrienahe Forschungsinstitute teil und öffnen in den Abendstunden für Interessierte ihre Pforten. red