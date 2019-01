später lesen Immobilien-Urteile Anfangsrenovierung kann rechtens sein Teilen

Vereinbart ein Vermieter mit einem neuen Mieter individuell (also nicht nur vorgedruckt im Mietvertrag), dass dieser beim Einzug die Renovierung übernimmt, wofür er eine Monatsmiete gutgeschrieben bekommt, so hat es damit sein Bewenden, urteilten die Richter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Von Wolfgang Büser