Auf die Kunden kommt es an

Die erhoffte Wende in dem monatelangen Drama könnte ausbleiben. Beide Seiten schweigen beharrlich darüber, an welcher Lösung sie arbeiten. Vorstellen kann man sich eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder verständigen sich Geschäftsführung und Gewerkschaft auf einen Sozialtarifvertrag und ein aussichtsreiches Zukunftskonzept. Oder die Hastors ziehen sich zurück, überlassen einem anderen Investor das Feld, der dann aber auch einen überzeugenden Geschäftsplan für die nächsten Jahre vorlegen muss. In jedem Fall wird es darauf ankommen, wie viele belastbare Zusagen die Kunden machen.