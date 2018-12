später lesen Neue Statistik Mehr Firmenpleiten im Saarland Teilen

(dpa/SZ) Im Saarland sind in diesem Jahr mehr Firmen in die Pleite gerutscht. Gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen gab 81 Fälle, 2017 waren es 69. Das geht aus neuen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. dpa/SZ