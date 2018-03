später lesen Rilchingen-Hanweiler Kein Geld für Hotel an Saarland-Therme Teilen

Das geplante millionenschwere Hotel-Projekt an der Saarland-Therme in Rilchingen-Hanweiler droht an der Finanzierung zu scheitern. Der Chef der Luxemburger Projektgesellschaft Swiss Management beklagt „wenig Rückendeckung“ von Banken im Land. Im November war der Bau des Hotels angekündigt worden.