Verdi warnt Warum am Mittwoch das Bargeld am Automaten knapp werden könnte FOTO: dpa / Marius Becker

Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch den Druck in der Tarifrunde für die 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche erhöhen. Die Arbeitgeber geben sich gelassen.