Euro und Russland-Sorgen lassen nur kleinen Dax-Gewinn zu

Der am Nachmittag anziehende Eurokurs hat die Dax-Gewinne bis zum Handelsschluss am Montag deutlich abschmelzen lassen. Der deutsche Leitindex schloss 0,17 Prozent höher bei 12.261 Punkten, nachdem er am Vormittag noch bis auf 12.371 Punkte geklettert war.