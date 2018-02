Chefwechsel bei Saarstahl und Dillinger Hütte

Die Führungsriege der saarländischen Stahlindustrie wird komplett umgebaut. Fred Metzken, Vorstandssprecher von Saarstahl und der Dillinger Hütte, sowie Michael Müller, Chef der Stahl-Holding-Saar (SHS) wollen sich zum 31. August von ihren Posten zurückziehen, wie die Holding mitteilte. Sie wollen so einen Generationswechsel ermöglichen, hieß es. Müller ist 63 Jahre alt, Metzken 62. Der neue starke Mann an der Spitze soll Tim Hartmann werden. Er soll künftig beide Unternehmen und auch die Stahl-Holding leiten. Der 49-Jährige ist im Saarland kein Unbekannter. Er war einige Jahre Vorstandsmitglied des Energieversorgers VSE. Zurzeit führt er als Vorstandsvorsitzender die Envia Mitteldeutsche Energie AG in Chemnitz und ist Chef der Mitgas Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH in Kabelsketal bei Halle (Saale). Die geplante Neuordnung an der Spitze der saarländischen Stahlindustrie ist noch nicht ganz unter Dach und Fach. Anfang März müssen nach Angaben der SHS noch die Aufsichtsgremien darüber entscheiden.

(SZ)