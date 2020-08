lange gesund leben : „Wir leben länger, wenn wir weniger essen“

Saarbrücken Forscher haben Gene entdeckt, die mit einem gesunden, langen Leben im Zusammenhang stehen. Wir können durch unser Essverhalten diese Gene aktivieren.

Das Leben auf der Erde konnte sich zu seiner unglaublichen Vielfalt nur entwickeln, weil sich die erste Zelle teilen konnte und nicht durch kosmische Strahlung oder chemische Gifte ruiniert wurde. Zu ihrem Schutz hat schon die Urzelle einen Überlebensmechanismus entwickelt. Davon geht Professor Dr. David Sinclair aus, der an der medizinischen Universität Harvard in Boston, USA, erforscht, wie wir möglichst lange leben und gesund bleiben können.

Jede Zelle und jedes Lebewesen hat zwei Grundbedürfnisse: zu überleben und sich fortzupflanzen. Eine optimale Zellteilung und Fortpflanzung ist aber nur möglich, wenn die Zelle gesund und leistungsfähig ist. Mangelt es an Nährstoffen oder dringen Schädlinge ein, gerät die Zelle in einen schlechten Zustand. Für solche Fälle, sagt David Sinclair, habe sich in den Zellen schon sehr früh ein genetischer Überlebensschaltkreis entwickelt. Es gibt ein Gen A, das die Zelle in schlechten Zeiten daran hindert, sich fortzupflanzen. Stattdessen wendet sie alle Energie dafür auf zu überleben. Ein Gen B hingegen kann das Gen A abschalten, sobald die Zeiten wieder gut sind, sodass sich die Zelle wieder vermehren kann.