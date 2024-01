Kohl steckt voller Vitamine Wintergemüse im Saarland: Diese heimischen Sorten haben Saison

Saarbrücken · In den saarländischen Restaurants legen viele Gäste auch im Winter Wert auf regionale und saisonale Produkte. Was Saison hat und was zurzeit aus weiter Ferne kommt.

11.01.2024 , 05:00 Uhr

Im Winter haben zahlreiche Produkte aus heimischen Gefilden Saison. In den verschiedenen Kohlsorten zum Beispiel stecken Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe. Wer regelmäßig heimisches Wintergemüse isst, stärkt sein Immunsystem und seine Darmflora. Foto: Getty Images/istock/Nachteule

Von Martin Lindemann

Im Sommer ist alles frisch, im Winter aber gibt es bei uns nichts? Wer glaubt, dass wir im Winter auf weit gereistes Obst und Gemüse angewiesen sind, liegt falsch. Auch im Winter ist eine schmackhafte und ausgewogene Ernährung mit heimischen Produkten möglich. Das gilt inzwischen auch in vielen Gaststätten und Restaurants im Saarland.