Dank der derzeit anhaltend niedrigen Temperaturen laufen in Winterberg auf vielen Pisten die Schneekanonen. Noch gibt es zwar keine offiziellen Verlautbarungen darüber, welche Pisten ihren Betrieb aufnehmen. „Ich gehe aber davon aus, dass ab Samstag vereinzelt Lifte laufen werden“, sagt Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland.

Angesichts der bevorstehenden Weihnachtsferien ist es für die Liftbetreiber extrem wichtig, dass viele Pisten präpariert sind. Das bedeutet aber auch, sagt Schulten, dass die Schneekanonen höchstwahrscheinlich am Wochenende Tag und Nacht durchlaufen. Denn bereits zum Wochenanfang sollen die Temperaturen wieder steigen. „Viele Skifahrer mögen es nicht, wenn ihnen bei der Abfahrt der Schnee in den Nacken rieselt“, sagt Schulten. Damit müsse man an diesem Wochenende aber wohl leben.

Wasser für die Schneekanonen ist vorerst genug vorhanden. Trotz des trockenen Sommers waren die Speicherteiche ohnehin teilweise bis zu 80 Prozent gefüllt, die Regenfälle der vergangenen Tage haben sie volllaufen lassen. „Bei den Beschneiungen sehen wir momentan keine Probleme“, sagt Schulten. Sollte das Wetter weiterhin mitspielen, seien die Pisten wohl bis Weihnachten ausreichend beschneit. Die Ferien sind wichtig für das Geschäft. „Ab dem zweiten Feiertag strömen die Gäste normalerweise“, sagt Schulten.

Insgesamt bietet die Region Winterberg mehr als 130 Lifte, darunter auch kleinere Anlagen, die unregelmäßig öffnen. Immerhin 83 Pisten werden beschneit, dazu kommen mehr als 100 weitere, die auf natürlichen Schneefall angewiesen sind. Immerhin: Laut Wetterdiensten soll es am Wochenende schneien.

Am Feldberg im Schwarzwald hat die Skisaison bereits begonnen. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen am Donnerstag rund 20 Zentimeter Schnee. Auch in den bayerischen Alpen gab es Neuschnee. Auf den Gipfeln liegen bereits 45 bis 70 Zentimeter, so der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).

Am Wochenende sollen mehrere weitere deutsche Gebiete in die Wintersaison starten.

(jis)