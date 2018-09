Plastikfolie macht Petersilie teurer

In jüngster Zeit wurde eindringlich darauf hingewiesen, mit welchen Mengen an Plastikverpackungsmüll die Weltmeere verunreinigt werden. Jedem sollte klar sein: Hier muss was passieren. Punktgenau habe ich nun festgestellt, dass ein Völklinger Verbrauchermarkt einen besonderen Weg dazu gefunden hat. Seit Kurzem kann man in der Gemüseabteilung keinen einzelnen Bund Petersilie oder Schnittlauch mehr aussuchen. Nein, alles ist jetzt fein säuberlich in Plastikfolien verpackt (und dadurch auch etwas teurer geworden). Passt irgendwie nicht in die aktuelle Landschaft bezüglich des Umweltschutzes.

Kurt Gergen, Völklingen