Gesund leben : Warum gutes Körperfett zum Gesundheitsproblem wird

Blick mit dem Computertomografen von oben her in den unteren Bauchraum zweier Patienten, die mit einem BMI von 24 Normalgewicht haben. Links lagern 1,1 Liter Eingeweidefett, rechts jedoch 4,2 Liter (weiß). Foto: University Westminster

Saarbrücken Körperfett ist nicht generell ein Problem, im Gegenteil. Fett ist eine wichtige Energiereserve, hält den Körper warm und schützt als Druckpolster an Gesäß und Füßen. „75 bis 90 Prozent unseres Fettes sind direkt unter der Haut, über der Muskulatur gespeichert.

Bei Frauen sitzen die größten Energiereservoirs am Gesäß, auf den Hüften und an den Oberschenkeln. Bei Männern ist das meiste Fett am Oberkörper gespeichert, vorwiegend am Bauch“, erklärt der Ernährungswissenschaftler Professor Dr. Nicolai Worm.

Jetzt kann das Unterhautfettgewebe seine ureigenste Aufgabe, Fett zu speichern, nicht mehr erfüllen. Ständig strömen Fettsäuren aus, die nun an alternativen Speicherplätzen untergebracht werden müssen. Dafür bietet sich zunächst die Leber an. So kommt es zur nicht-alkoholischen Fettleber. Mit der Zeit wird immer mehr Fett auch im inneren Bauchraum abgelagert, umschließt schließlich alle inneren Organe und lagert sich auch in Bauchspeicheldrüse, Niere und sogar Lunge und am Herzen ab. Dann kommt es zu Funktionsstörungen in diesen Organen, und die Wahrscheinlichkeit für Herz-, Lungen- und Nierenerkrankungen steigt.