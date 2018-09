Es wird hochsommerlich warm

Die Menschen in NRW können sich Anfang der Woche auf ein paar schöne spätsommerliche Tage freuen. Am Dienstag sollen die Temperaturen sogar auf über 30 Grad steigen, meldet der Deutsche Wetterdienst am Samstag.

Nachdem es am Samstag zunächst mehr oder weniger bewölkt bleibt, wird es am Sonntag schon schöner. Am Samstag erreichen die Temperaturen 17 bis 22 Grad (in der Kölner Bucht).

Am Sonntag wird es mit bis zu 25 Grad deutlich wärmer. Am Montag und Dienstag kommt der Hochsommer zurück. 28 Grad soll das Thermometer am Montag anzeigen, bis zu 31 Grad am Dienstag (am Mittelrhein). Sonst liegen die Höchsttemperaturen laut Deutschem Wetterdienst am Dienstag zwischen 28 und 30 Grad.

(heif)