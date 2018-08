Am Donnerstag wird es bis zu 30 Grad warm

Am Montag ist das Wetter bei maximal 23 Grad wechselhaft: „Kräftiger Regen und auch ein leichter Sturm sind möglich“, sagt Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Ein Unwetter deute sich jedoch nicht an.

Am Dienstag sind in NRW vereinzelt Schauer möglich, sagt Witt. „Das Wetter lockert auf, die Sonne kommt raus. Dadurch steigt auch die Temperatur auf 23 bis 25 Grad, im Bergland etwas weniger.“

Zur Mitte der Woche zeigt sich der Sommer in NRW dann wieder von seiner schönsten Seite: Am Mittwoch wird es sonniger und mit Regen ist laut DWD nicht zu rechnen. Das Thermometer erreicht bis zu 28 Grad. Am Donnerstag steigt die Temperatur weiter an: Teile von NRW erreichen die 30-Grad-Marke.

In der Nacht auf Freitag zieht dann allerdings eine Kaltfront durchs Land. „Das Tiefdruckgebiet bringt Abkühlung“, sagt Malte Witt. Die Temperatur liegt bei 22 bis 24 Grad, in höheren Lagen sogar unter 20 Grad. Außerdem soll es regnen.

Für das Wochenende macht der DWD noch keine Vorhersage. „Der Trend zeigt aber, dass es wärmer als am Freitag werden wird“, sagt Witt. Schauer und vereinzelt auch Gewitter seien aber am Samstag und Sonntag weiterhin möglich.

(mba)