1000 brennende Strohballen beschäftigen Feuerwehr über Stunden

Der Brand von rund 1000 Strohballen hat die Feuerwehr in Wetter im Ennepe-Ruhr-Kreis am Samstag über Stunden in Atem gehalten. Auf einem Feld im Stadtteil Esborn seien die Strohballen gegen Mitternacht in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.