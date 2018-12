später lesen A1 und A45 Kurzzeitige Sperrungen im Westhofener Kreuz FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Westhofener Kreuz der Autobahnen A1 und A45 müssen Autofahrer am Mittwoch zeitweise mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind Arbeiten an den Grünflächen am Straßenrand.