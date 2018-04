später lesen Bayer Leverkusen Werkself gehen die Stürmer aus - Herrlich muss improvisieren Teilen

In einer Kategorie sind die Fußballer von Bayer 04 schon jetzt ligaspitze: in der Tabelle nach nationalen Torschützen. Würden nur die Treffer von einheimischen Spielern in dieser Saison zählen, stünde das Team von Trainer Heiko Herrlich mit 50 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz - knapp vor der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg. Doch da Fußball bekanntlich kein Spiel der Konjunktive ist, heißt die Realität für die Werkself Platz fünf. Sollten die zuletzt zwei Spiele in Folge torlosen Leverkusener auch am Montag (20.30 Uhr) in Leipzig nicht treffen, ist aber auch dieser Platz in Gefahr. Sebastian Bergmann